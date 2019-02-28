نادية الجندي تُؤكِّد على أنّ فيلمها المُقبل عن حُبّ مصر

صرَّحت الفنانة نادية الجندي بأنها تُجري الآن مجموعة جلسات عمل مكثّفة مع المنتج محمد مختار للوقوف على اللمسات النهائية لفيلمها الجديد، موضّحة أن العمل سيكون عن مصر وعن حب مصر.

وأضافت نادية الجندي، خلال حديث خاصّ لها إلى "لايف ستايل"، أنّها قدّمت على مدار تاريخها الفني أفلاما كثيرة لمصر، كما أنها تفخر بمناقشة قضايا التطرف في أفلامها منذ أن ظهر، وتقول: "لم أخف من أحد ولا من أي تهديدات وكان همّي الدفاع عن البلد وأهلها"، موضحة سعادتها بنجاحها في توضيح الصورة الحقيقية للمتطرّفين، داعية الله تعالى أن ينصر مصر دائما كما نصرها قبل ذلك على كل عدو أراد أن تقع.

التكريمات

وكشفت عن التكريمات التي حصلت عليها مؤخرا خارج مصر، وقالت إن التكريمات نتاج جهد بذلته في مشوار، موضحة أن أهم تكريم لها هو استقبال الجمهور لها وسؤاله عليها ومطالبته بعودتها إلى الفن، كما أنها لم تتأخر عن جمهورها لكنها تحب أن تكون العودة قوية مثلما تعود جمهورها منها.

أقرأ يضًا

- نادية الجندي تحرص علي التقاط الصور مع بوسي شلبي

الوجوه الجديدة

وتحدّثت عن رأيها في الوجوه الجديدة قائلة إن مصر دائما ولادة بالمواهب، موضحة أنّ هناك فنانات تحبّ رؤيتهن وتتابعهن دائما، مثل ياسمين صبري ودنيا وإيمي سمير غانم، مؤكدة أن نجمات جيل الشباب من النجمات اللاتي يحافظن على أنفسهن ويركزن في الفن، وعن كيفية أداء يومها أشارت إلى أنها إنسانة عادية جدا تفرح وتحزن وتشارك زملاءها الفرح وتشاطرهم الحزن في أوقات الشدائد، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية مختلفة بالكامل عن الشخصيات التي قدمتها على الشاشة.

Advertisements

وقالت: "هناك بعض من الجمهور لا يستطيعون التفرقة بين شخصية الفنان الحقيقية وما يقدمه، لكن كل الجمهور والأصدقاء على صفحتي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعرفونني ودائما ما أتواصل معهم كما قلت من قبل"، وأضافت: "في كل مهنة يوجد فيها الجميل والسيئ لكن بعض الناس تحكم على الفنان بالمظاهر مع أن الفنان هو إنسان قد يصيبه حزن لفقدان عزيز ويتغلب على أحزانه من أجل إسعاد جمهوره".

أنيس منصور

واستطردت أنها لن تنسى لقاءها مع الكاتب أنيس منصور عندما جلس معها وهنّأها على فيلم "بمبه كشر"، إذ مدحها كثيرا على مجهودها المبذول فيه وبخاصة أنها تولت إنتاجه، وعن مواجهتها للإشاعات أشارت إلى أنها كتاب مفتوح للجميع ولن تهتم بالإشاعات لأنه لا يوجد ما تخفيه عن جمهورها الذي وضع ثقته فيها، مؤكدة أنها راضية عن حياتها ولن تخجل من شيء فيها، وبشأن وجهة نظرها في عرض أعمال درامية جديدة خارج السباق الرمضاني، قالت: "شهر رمضان شهر فضيل وكان قديما يتسابق النجوم على عرض أعمالهم فيه، لكن كان ذلك في ظل القنوات المحدودة أما الأن فانتشار القنوات الفضائية بشكل كبير خلق نوعا من الموسم الدرامي على مدار العام، وهذا أفضل بالنسبة إلى العمل حيث إن نسبة المشاهدة تكون عالية لأن المشاهد يستمتع بالعمل ويشاهده بعمق وشغف بعكس رمضان، فنجد المشاهد يرى الأعمال متتالية وقد يتكرر نجوم العمل الواحد في أكثر من مسلسل وهذا يسبب بعض الحيرة للمشاهد"، وعن قضاء يومها وعن هوايتها أوضحت أنها تستيقظ مبكرا لأن الاستيقاظ مبكرا صحي وتمارس رياضة الجري، ثم تتابع الأخبار وقراءة الجرائد، وعن أحب الألوان إلى قلبها قالت إنها تحب الأسود والأزرق والأبيض.

عام المفاجآت

واختتمت حديثها قائلة إن 2019 عام المفاجآت السعيدة لمصر في كل المجالات فمصر تتقدّم في كل شيء، وهناك نهضة حقيقية يلمسها رجل الشارع، مشيرة إلى أنها سعيدة بذلك وسعيدة بأبناء مصر الذين يرفعون راية مصر في الخارج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- سمير صبري يصفي الخلاف بين نادية الجندي وإلهام شاهين

- الفنان حسين فهمي يشارك النجمة نادية الجندي فيلمها الجديد