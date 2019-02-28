شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تتلقى تدريبات على "الطبلة" من أجل "البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت النجمة مى عز الدين عدة دروس للعزف على آلة "الطبلة"، ضمن أحداث مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، المقررعرضه فى رمضان المقبل، حيث تعمل مى فى إحدى الفرق الشعبية، وهو ما دفعها لتعلم العزف على "الطبلة" لمدة 3 أشهر.

وتواصل مى حالياً تصوير مسلسلها بشكل مكثف، حيث تصور يومياً ما يقرب من 15 ساعة يومياً، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتدخل بعدها غرف المونتاج والمسكاج لتكون جاهزة مباشرة.

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وانضمت النجمة القديرة بوسى مؤخرا لفريق العمل، لتجسد أحد الأدوارالمهمة خلال الأحداث، إذ تلتقى بوسى مع مى عز الدين بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "حالة عشق".

يشار إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسه" بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وأخرون، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أكرم فريد فى أول تعاون درامى مع مى عز الدين.