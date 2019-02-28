في ذكراها.. عزيزة أمير الناجحة فيما فشل فيه الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة عزيزة أمير، بطلة أول فيلم مصري، حسب المؤرخين.

بدأت عزيزة أمير حياتها الفنية في المسرح، قبل أن تكون صاحبة الفضل في ظهور أول فيلم مصري الذي كان يحمل اسم "نداء الله" ثم "ليلى".

وفي السطور التالية نرصد بعض المعلومات عن عزيزة أمير:

- اسمها الحقيقي مفيدة محمد غنيم، وولدت عام 1901 في الإسكندرية، ثم انتقلت إلى الإسكندرية.

- بدأت حياتها الفنية في المسرح من خلال فرقة يوسف وهبي، ثم التحقت بفرقة "عكاشة"، وفرقة "نجيب الريحاني"، وأخيرًا فرقة "رمسيس".

- مثلت في فيلم "نداء الرب" عام 1926 ثم في نسخته الثانية عام 1927، باسم "ليلى".

- هي من ألفت وأنتجت وأخرجت وقامت بأعمال المونتاج لفيلم "ليلى".

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- اختلف النقاد والمؤرخون هل فيلم "ليلى" أول فيلم مصري أم فيلم "قبلة في الصحراء" هو الأول، لكنهم حسموا الجدل لفيلم "ليلى" لكونه إنتاجًا مصريًا.

- حضر العرض الأول للفيلم الاقتصادي الكبير طلعت حرب وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وأمير الشعراء أحمد شوقي، الذي صافح عزيزة أمير بعد الفيلم قائلاً لها: "لقد فعلتِ ما عجز الرجال عن فعله".

- شاركت في عدة أفلام بعدها وأنتجت بعضها مثل بيت النيل وكفري عن خطيئتك وبائعة التفاح والورشة وابنتي وهدية وفوق السحاب.

- كانت آخر أعمالها فيلم "آمنت بالله" عام 1952 مع مديحة يسري ومحمود المليجي وإسماعيل يس وإستيفان روستي.

- تكبدت بعض الخسائر في الأفلام التي صاحبت دخول الصوت إلى الأفلام السينمائية.

- بعد نجاحها السينمائي قدمت مسرح أهل الكهف من بطولتها عام 1935 مع عباس فارس.

- شاركت في كتابة 19 فيلمًا وأخرجت 3 أفلام منها النسخة الأولى والثانية لفيلم "ليلى".

- توفيت في 28 فبراير عام 1952.​