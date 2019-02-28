كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أفضل وثائقي في جوائز الأوسكار 2019 “FREE SOLO”.. إنتاج مشترك لشركة بأبوظبي

متابعة-سنيار:فاز “FREE SOLO” بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل الأوسكار لهذا العام، وهو قصة الحياة الحقيقية لمتسلق الصخور “أليكس هونولد”.

الفيلم الوثائقي يتبع هونولد في حين أنه يغير مسار تسلق الصخور إلى الأبد في أقل من أربع ساعات.

وقد شارك في إنتاج هذه التحفة الفنية شركة ناشيونال جيوغرافيك إلى جانب “Image Nation” في أبو ظبي، وهي شركة إعلامية شهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فوز الفيلم الوثائقي بجائزة أوسكار، هو انتصار للإبداع في العالم العربي، ويسلط الضوء على الموهبة في هذا الجزء من العالم.

وقد حصل “FREE SOLO” سابقًا على جائزة أفضل فيلم وثائقي في جوائز البافتا ” BAFTA“أيضًا.

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بالإضافة إلى ذلك، تقف “Image Nation” أيضا وراء “Justice”، وهي دراما عربية يتم بثها حاليًا على Netflix.

تشمل الإنجازات السابقة لشركة الإنتاج “Image Nation”، الفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن فيلم “The Help” في عام 2015، والعمل على الفيلم الوثائقي الذي حاز على استحسان النقاد، والذي أطلق عليه اسم “Named Me Malala”.

من المقرر إطلاق برنامج “فلاينج سولو” على قناة “ناتغيو” بالإنجليزية في 6 أبريل / نيسان وعلى قناة “ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي” باللغة العربية في 7 أبريل.