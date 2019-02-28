خاص بالصور- منير خليفة يلتقي العشاق ويغنّي لملحم بركاتخاص الفن- أيمن زيدان: لا أخاف من الموت...

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان منير خليفة حفلا غنائيا مميزا في منطقة كسروان-لبنان بعد فترة عيد العشاق إحتفالا بالحب، وعلى الرغم من أن خليفة اعتذر من الناس لأنه كان مريضا بعض الشيء، ولكن مع إصراره على إنجاح حفلته قدّم باقة من أجمل أغنيات الحب، بين أغنيات الموسيقار الراحل ملحم بركات وأغنياته الثلاث "بتبلش حياتي، يا إنتي يا بلا ويللي بحبو".

وقدّمت خليفة رئيسة موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، التي أثنت على أدائه، والتي وصفته بالصادق بفنّه، مشيدة بصوته اللبناني الجميل، الذي ينتمي إلى مدرسة الراحل ملحم بركات.

والد خليفة "عبدو خليفة" فاجأ الحضور بمناسبة عيد الحب بتقديم هدية لشخصين عبارة عن بطاقتين لحضور حفلة لمنير في الأيام المقبلة مقابل إلتقاطهم للوردة الحمراء التي قام برميها بين الجمهور.

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