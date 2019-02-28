ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان منير خليفة حفلا غنائيا مميزا في منطقة كسروان-لبنان بعد فترة عيد العشاق إحتفالا بالحب، وعلى الرغم من أن خليفة اعتذر من الناس لأنه كان مريضا بعض الشيء، ولكن مع إصراره على إنجاح حفلته قدّم باقة من أجمل أغنيات الحب، بين أغنيات الموسيقار الراحل ملحم بركات وأغنياته الثلاث "بتبلش حياتي، يا إنتي يا بلا ويللي بحبو".
وقدّمت خليفة رئيسة موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، التي أثنت على أدائه، والتي وصفته بالصادق بفنّه، مشيدة بصوته اللبناني الجميل، الذي ينتمي إلى مدرسة الراحل ملحم بركات.
والد خليفة "عبدو خليفة" فاجأ الحضور بمناسبة عيد الحب بتقديم هدية لشخصين عبارة عن بطاقتين لحضور حفلة لمنير في الأيام المقبلة مقابل إلتقاطهم للوردة الحمراء التي قام برميها بين الجمهور.
لمشاهدة ألبوم الصور كاملاً، إضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- منير خليفة يلتقي العشاق ويغنّي لملحم بركاتخاص الفن- أيمن زيدان: لا أخاف من الموت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.