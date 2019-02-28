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ميرنا وليد - بيروت - أثارت مؤخرا الفنانة اللبنانية مي حريري الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقها على صورة الشيف التركي بوراك التي عايد خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعلقت مي على تلك الصورة مقدمة التعازي لبوراك من دون أن تنتبه إلى أن هذه الصورة ليس لها علاقة بالموت.
لتعود وتعتذر بتعليق آخر على ما حصل، متمنية عيداً سعيداً للرئيس التركي.
الأمر الذي دفع بموقع "الفن" إلى التواصل مع حريري لتوضح حقيقة ما حصل، ولترد على كل الانتقادات التي تعرضت لها من قبل المتابعين، وبالفعل كشفت لنا مي "بالصوت" كل التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصوت- مي حريري تكشف سبب تقديمها التعازي للشيف بوراك على صورة معايدته لـ أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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