خاص الفن- أيمن زيدان: لا أخاف من الموت ولكن!

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان عن أسفه مما ينشر عبر المواقع التواصل الاجتماعي من سخافات وتفاهات تخص حياة الناس. وقال لموقع "الفن": ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، هي شائعة مزعجة تجعلني ميتاً رغم أنني بخير وعلى قيد الحياة". وأكد أنه لا يخاف من الموت لكنه يخاف من الكذب والخداع والنفاق والتلاعب بمشاعر الناس بكل استخفاف. وكانت عدة صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر وفاة زيدان إثر إصابته بأزمة قلبية حادة. يشار إلى أن زيدان يغيب عن المشهد الدرامي إذ يعود آخر مسلسل ظهر فيه على الشاشة إلى عام 2015 وهو مسلسل "حرائر"، وخلال فترة الغياب خاض تجربة الإخراج التلفزيوني بمسلسل "أيام لا تنسى" بينما قدم عدة أفلام ممثلاُ ومخرجاً.

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