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ميرنا وليد - بيروت - دعت جمعية "ممكن" لحضور العرض ما قبل الأول لفيلم "دمشق حلب" مساء يوم أمس في بيروت.
حضر العرض أبطال العمل وهم الممثل القدير دريد لحام والممثلة صباح الجزائري والممثلة كندا حنا ومخرج العمل باسل الخطيب.
وحضرت أيضاً عرض الفيلم الممثلة اللبنانية كارلا بطرس.
ويرصد الفيلم مرحلة ما بعد تحرير مدينة حلب، عبر حكاية أب يقطن في دمشق خلال فترة الحرب على سوريا يقرر أن يزور ابنته التي تعيش في حلب، وسنشاهد عبر مشاهد الفيلم رحلة طريقه وما تحمل في طياتها من أحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- دريد لحام وصباح الجزائري في عرض "دمشق حلب" في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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