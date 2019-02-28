خاص الفن- جنين خراط تكشف للفن تفاصيل أغنيتها الأولى بعد فوزها بـ ذا رينغ كيدز

ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص لموقع "الفن" كشفت جنين خراط الفائزة في برنامج "The Ring Kids" الذي عرض على قناة "الجديد" وقدمه الفنان هيثم زياد عن تحضيراتها لأغنيتها الأولى التي ربحتها في البرنامج وقالت :"أحضر حالياً الأغنية التي فزت بها في النهائيات وهي من ألحان هيثم زياد وكلمات سعيد فرحات بعنوان "شو فيها الحياة" وهي أغنية باللهجة اللبنانية وحالياً يتم توزيعها لطرحها قريباً جداً في الأسواق.

وأضافت جنين :"سنصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب وليس لي علم بعد من سيخرجه لكنه سيعرض بالطبع على قناة الجديد".

يذكر أن برنامج "The Ring Kids" هو بفكرته يشبه "The Ring" من حيث أن المواهب الصغار هي التي تبارت بدل الفنانين المعروفين في حلبة ليتم اختيار فائز في الختام والذي يقدم جائزة لصالح قضية انسانية كما يربح أغنية خاصة.