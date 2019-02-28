شاهد.. سائق قطار محطة مصر يكشف كواليس الحادث ويعتذر عن الاهمال!

قال علاء فتحي، سائق الجرار المنفجر في حادثة مصروالتي راح ضحيتها ما يزيد عن 20 قتيل وأكثر من 50 مصاب، إنه يعتذر لجميع أهالي الضحايا وهو متحمل المسؤولية الكاملة للحادث مضيفًا: ” أنا آسف وهو فعليًا كان هناك خطأ وهو غير مقصود، وأنا مستعد لأي حاجة تهديء الناس مفيش مشاكل، وأنا أصبت بعدم توازن حينما اصطدم قطار السبنسة بالجرار الذي أقوده، ولو كنت أوقفت محركات الجرار لما حدث ذلك”.

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وأوضح علاء فتحي سائق الجرار، أن هناك مشكلة في الجرار وهي أن عصا السرعات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة وأي اهتزاز يحدث يمكن أن يجعلها ترفع السرعات وهو تقريبًا ما حدث حينما اصطدم الجرار الخاص به أثناء نزوله ومشاجرته مع سائق جرار السبنسة وتركه للجرار يتحرك بسرعة تزيد عن ستين كيلومتر في الساعة لينفجر داخل محطة مصر.

وأضاف علاء فتحي سائق الجرار المنفجر في محطة مصر، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج ( كل يوم) المذاع على فضائية ( أون إي)، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019: ” الجرار الذي كنت أقوده كان محمّل ولكن مع الاهتزاز حدث أن يد السرعات اهتزت لأنها غير سليمة، والسرعة ازدادت من خلال الاهتزاز الذي تم باصطدام جرار السبنسة”.

وتابع علاء فتحي: ” لم يستخدمني أحد على الاطلاق لافتعال هذه الكارثة، ويارب ارحم جميع الشهداء، وارزق أهلهم الصبر والسلوان” مضيفًا: ” أنا آسف جدًا على الإهمال الذي حدث مني وربنا يرحمهم جميعًا”.