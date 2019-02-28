شاهد… ماذا قالت جومانة مراد في اول ظهور بعد ولادتها

ظهرت الفنانة جومانا مراد للمرة الأولى، بعد مرور 10 أيام على وضع مولودها الأول، الذي اختارت له اسم “محمد”، من خلال مقطع فيديو نشرته لأصدقائها ومحبيها على انستغرام.

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حرصت جومانا مراد على توجيه الشكر لكل من هنؤوها على وضعها مولودها الأول “محمد”، الذي وضعته في السادس عشر من فبراير الجاري، متمنية لهم السعادة في حياتهم.