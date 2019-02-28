عادل امام يتزوج من فتاة صغيرة في “فالنتينو”

عادل امام

تشارك الفنانة دلال عبد العزيز في شهر رمضان المقبل، بمسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام.

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قالت الفنانة دلال عبد العزيز إنها تجسد في المسلسل شخصية “عفاف”، زوجة “نور عبد المجيد”، الذي يجسد دوره عادل إمام، ولديهما ثلاثة أبناء يحملون أسماء علماء وقادة هم: “رفاعة”، ويجسد شخصيته الفنان طارق الإبياري، ومحمد الكيلاني في دور “أرشميدس”، و هدى المفتي في دور “نبوية”.

وأضافت أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي و”لايت كوميدي”، وتجسد من خلاله دور مديرة مدارس “فلانتينو إنترناشيونال”، وهي شخصية جادة وصارمة في اتخاذ القرارات، ما يدفع “نور عبد المجيد” – عادل إمام – للزواج من فتاة تصغره في العمر، وتحدث بينهما خلافات عديدة، حسبما جاء في بيان صحفي.

يشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو”، بجانب عادل إمام، ودلال عبد العزيز، كل من طارق الإبياري، ومحمد الكيلاني، وهدى المفتي، وسامح حسين، وإلهام عبد البديع، ورانيا محمود ياسين، ووفاء صادق، وبدرية طلبة وغيرهم، وهو من إنتاج شركة “ماجنوم”، والسيناريو والحوار لأيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.