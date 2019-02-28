بالصور.. نجوم العرب يقدمون التعازي للشعب المصري في شهداء حادث القطار

غطى اللون الأسود معظم صفحات نجوم الفن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادث قطار مصر الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات صباح الأربعاء.





وواسى معظم النجوم الشعب المصري في الحادث، عبر تويتر وانستقرام وفيسبوك بعبارات مثل "إن لله وإنا إليه راجعون"، "وبشر الصابرين"، و"البقاء لله".





ومن أبرز من قاموا بالمواساة حسين الجسمي وسعد لمجرد ولطيفة وسميرة سعيد وعائشة أحمد ومحمد رمضان وتامر حسني وحورية فرغلي وأشرف عبدالباقي وأحمد السعدني وأحمد رزق ونادية الجندي ومحمد رجب وعبير صبري وغيرهم.





وكان حريق اندلع، الأربعاء، في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

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وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية إن الحريق اندلع نتيجة اصطدام جرار أحد القطارات بصدادة حديدية برصيف 6 بالمحطة الرئيسية التي تقع وسط القاهرة، والتي تشهد توافد الآلاف يوميا، حيث تربط بين العاصمة وجميع الأقاليم المصرية.



















