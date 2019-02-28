القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الممثلة المصرية حلا شيحة - صورة أرشيفية

كشف الممثل المصري محمد رمضان عن كواليس أول صورة تجمعه بالممثلة المصرية حلا شيحة، بطلة مسلسله "زلزال"، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وتظهر حلا في اللقطة وهي ترتدي إيشارب وملابس بسيطة تكشف عن شكل الشخصية خلال المسلسل، حيث تقدم شخصية "صافية" التي تتمتع بالنقاء والتلقائية، وكيف تواجه حصارا خلال زلزال التسعينيات في مصر، بالإضافة لقصة حب تجمعها بالبطل محمد رمضان. مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان ونسرين أمين وماجد المصري وحلا شيحة وأحمد صيام وحسام داغر وآخرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر الدين.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودتها للتمثيل.. أول صورة للمصرية حلا شيحة أمام محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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