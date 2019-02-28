شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الثالث..الجزء الرابع من فيلم Hotel Transylvania يطرح فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن موعد طرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام "Hotel Transylvania"، ومن المقرر طرحه يوم 21 ديسمبر 2021.
حقق الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح باسم " Summer Vacation" العام الماضي أفضل معيار لـ سوني، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 529 مليون دولار على مستوى العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".
الفيلم بطولة آدم ساندلر، وآندى سامبرج، وفران دريشر، وميل بروكس، وسيلينا جوميز، وكاثرين هان، وديفيد سبايد، ومن إخراج جيندى تارتاكوفسكى، وتأليف مايكل ماكولرز، وتارتاكوفسكى.
وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم الأنيمشن العائلى حول مفاجأة مافيس لـ دراكولا برحلة عائلية على متن سفينة "مونستر كروز" الفاخرة حتى يتمكن من قضاء إجازة مع جميع فى الفندق، وبمجرد مغادرة الميناء يبدأ دراكولا فى قصة رومانسية جديدة عندما بـ قبطان السفينة السحرية إيريكا، وتسعى مافيس للعب دور الوالد مع إبقاء والدها وإيريكا منفصلين.
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