كندة حنا تكشف عن الافتتاح الرسمي لفيلم "دمشق حلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: كشفت الفنانة السورية كندة حنا عن العرض الخاص لفيلمها "دمشق حلب"، بطولة الفنان دريد لحام. ونشرت كندة صورًا من بوستر الفيلم. وعلقت: "الافتتاح الرسمي لفيلم دمشق حلب، في بيروت بلد الفن والجمال". Advertisements وأضافت حنا: "تبدأ عروضه الجماهيرية في كل المدن اللبنانية اعتبارا من يوم الخميس 28 شباط/فبراير". يذكر أن فيلم "دمشق حلب" عُرض في أكتوبر 2018، بطولة دريد لحام، كندة حنا، شكران مرتجي. وهو عمل من تأليف تليد الخطيب، وإخراج باسل الخطيب. ​

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