نجوم الفن ينعون ضحايا قطار رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تقديم التعازي لأسر ضحايا حادث قطار رمسيس، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نرصد لكم في التقرير أبرز ما قاله نجوم الفن:

سعد لمجرد

نشر سعد لمجرد صورة العلم المصري، وكتب عليها: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى شعب مصر وأسر الضحايا في حادث القطار، اللهم ألهم ذويهم الصبر والسلوان والمصابين بالشفاء العاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد منير

كتب الفنان محمد منير، عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر": "خالص العزاء لجميع أسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

أصالة

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نشرت المطربة أصالة نصري صورة مكتوب عليها: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

عمرو يوسف

نشر الفنان عمرو يوسف صورة مكتوب عليها: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أحلام

كتبت أحلام عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عظم الله أجركم أهلنا وحبايبنا في مصر، ورحم الله موتاكم وشفى جرحاكم وحفظ الله مصر وأهلها".

حورية فرغلي

نشرت صورة العلم المصري وكتبت: "خالص التعازي لجميع أسر ضحايا حادث محطة مصر، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".

وكانت هيئة السكك الحديدية قد أكدت إن جرارًا اصطدم صباح الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.​