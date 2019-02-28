موجز الفن: تيم حسن يجتمع بولديه وهذا ما قام به معجب نجوى كرم

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية معجب نجوى كرم يعايدها بطريقة مؤثرة..شاهدوا ماذا فعل-بالفيديو تيم حسن ينشر صورة مع ولديه من زواجه الاول..شاهدوا كم كبرا عمرو دياب يفاجئ إبنته بهذه الخطوة بعد تأكيد علاقته بـ دينا الشربيني‎ مشاري العوضي برسالة قاسية لبعض الفنانين- بالصورة خاص بالصوت- مي حريري تكشف سبب تقديمها التعازي للشيف بوراك على صورة معايدته لـ أردوغان خاص الفن- محمد الشماط في العناية المشددة كلوي كارداشيان وكايلي جينر تثيران الجدل بصورة مع مؤخرة شقيقتهما كورتني! المزيد المزيد

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