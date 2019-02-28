باسكال مشعلاني وصلت الى العالمية مع "نور الشمس".. ومهووس هددها بالانتحار إن لم تتزوجهموجز الفن: تيم...

ميرنا وليد - بيروت - هي من الفنانات اللواتي قلّ وجودهن على الساحة الفنية، ولعلها من النادرات اللواتي لا زلن يذكرننا بالزمن الجميل، يوم كان الفن خصوصاً اللبناني يجمع بين الصوت والموهبة من جهة، والشكل الخارجي الجميل والمرتب من جهة أخرى.

إنهاباسكال مشعلاني،التي لا زالت حاضرة بقوة على الساحة الفنية، رغم تزايد الدخلاء عليها.

طفولتها

ولدتباسكال مشعلانيفي 27 آذار/مارس في منطقة جديدة - الزلقا واسمها الأصلي هوباسكال بشارة البشعلاني. ترعرعت في منطقة جونيه، ضمن عائلة تتألف من 5 أفراد لها شقيقة إسمها داليدا وهي البكر، متزوجة ولديها ولدان وتعيش في أستراليا، وشقيق اسمه إيلي رافقها في مسيرتها الفنية.

توفي والدها وهي لم تبلغ السنة الأولى من عمرها، فكان هذا أمر صعب عليها وعلى عائلتها، أما والدتها فكانت دائماً موجودة بقربها، وهي صديقتها التي لا تستغني عنها.

بداياتها وأعمالها

اكتُشفت موهبةباسكال مشعلانيعلى يد الملحن إحسان المنذر والشاعر توفيق بركات، ولم تبصر اعمالها الفنية النور حتى عام 1988 حين أصدرت ألبوم "سهر سهر"، التي تعاونت فيه مع الملحن جمال سلامة والشاعر عبد الرحمن الأنبودي. وكان هذا الألبوم بداية موفقة لها إذ عرف نجاحاً كبيراً لتتوالى الطلبات، على وجودها في الحفلات فأصدرت أعمالاً كثيرة.

17 ألبوم حتى الآن حصيلة العمل الدؤوب والمستمر، الذي قامت به باسكال مشعلانثي وكل عمل كان له بريقه الخاص ونجاحه البارز، فبعد "سهر سهر" عام 1988، أصدرت "نظرة عيونك" عام 1993، "بنادي" عام 1994، "قلبك قاسي" عام 1996، "لما بشوفك" عام 1998، "خيالة" عام 1999.

عام 2000 كان النجاح الأكبر مع ألبوم "نور الشمس"، خصوصاً الأغنية الأساسية التي حملت عنوان الألبوم، ثم طرحت عام 2001 ألبوم "قلبي" وفي عام 2003 "شو عملتلك أنا"، الذي أيضاً أحدث ضجة واسعة.

في عام 2004 طرحت "صعبة عيش من دونك"، ثم عام 2005 "أكبر كذبة بحياتي".

وعادت في عام 2007 بألبوم حصل على رواج كبير حمل عنوان "آخد عقلي" لتغيب سنتين مجدداً وتعود بألبوم "بحبك أنا بحبك".

بعد هذا الالبوم غابت باسكال مشعلاني 6 سنوات عن طرح الالبومات، لتعود بألبوم "باسكال 2015"، ثم ألبوم "حبي مش حكي" عام 2017، وأخيراً ألبوم "بخاف أعشقك" عام 2018.

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الجوائز التي حصلت عليهاباسكال مشعلاني

حصلتباسكال مشعلانيعلى عدد كبير من الجوائز، منها تقديم الأسطوانة الذهبية لها بسبب كثرة بيع ألبومها "بنادي"، وألبوم "خيالة" الذي طرحته عام 1999 في العالم العربي.

وأهم الجوائز التي حصلت عليها باسكال مشعلاني كانت عن ألبوم "نور الشمس" في ماليزيان حيث قدم لها الـ golden cd ثم platinum ثم double platinum، لكثرة المبيعات التي وصلت إلى ربع مليون أسطوانة في ماليزيا.

وباسكال مشعلاني هي أول فنانة عربية، دخلت ماليزيا وغنت هناك وأحبها الجمهور الماليزي، على الرغم من أنهم لا يتكلمون اللغة العربية.

باسكال مشعلانيإلى العالمية

اختيرت أغنية بساسكال مشعلاني "نور الشمس" كإحدى شارات الفيلم الأميركي الشهير spy game، الذي كان من بطولة روبرت رادفورد وبراد بيت، ما أعتُبر سابقة في ذلك الوقت أن يتم إختيار اللحن والكلمات باللغة العربية، في الترويج لفيلم أميركي.

زواجباسكال مشعلانيبعيداً عن الاضواء

بعد أن تم إبعاد خبر زواجها عن الإعلام، أعلنتباسكال مشعلانيزواجها من الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد في 5 أيار/مايو عام 2010، وأكدا الخبر في بيان صحفي صدر عن المكتب الاعلامي لها. وذكر البيان أن باسكال تزوجت مدنياًَ من ملحم أبو شديد الذي رافقها فنياً لأكثر من 13 عاماً، حتى تاريخ إصدار البيان، وأُقيم لهما حفلاً بسيطاً في قبرص واقتصر الحضور على الأهل، وعدد صغير من الأصدقاء المقربين.

باسكال مشعلانيوحلم الأمومة يتحقق

بعد أشهر قليلة من زواجها، أعلنتباسكال مشعلانيأنها حامل في الأشهر الأولى، وأوقفت كل نشاطاتها الفنية لكي يكون حملها سليماً وفي أيلول/سبتمبر عام 2011،و رزقت باسكال مشعلاني بإبنها الأول والوحيد إيلي، وغابت بعدها لسنتين لتعتني به.

مهووس هددها بالانتحار

كشفتباسكال مشعلانيأنها عانت من مطاردة معجب لها لـ 8 سنوات، بحيث كان يلاحقها دوماً وحتى أنه طلب منها الزواج، وعندما رفضت هددها بالإنتحار أمام عينيها. وقالت باسكال مشعلاني: "رغم رفض عرضه للزواج استمر بمحاولاته وراح يرسل إلي الهدايا". وأشارت إلى أن المهووس أخذ يطاردها من بيروت إلى تونس، ما جعلها تشعر بالقلق منه، لافتةً إلى أنه بعث لها برسالة تقول: "إذا لم تتزوجيني سأهدر دمي بين يديك". وبعد هذه المحاولات استشارت باسكال مشعلاني محام ورفعت دعوى قضائية، بعد أن فشلت بإقناعه بالتراجع عن تصرفاته الغريبة.