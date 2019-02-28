أسيل عمران أمام تامر حسني بالمكان المناسب..فهل يجتمعان بالسينما؟

ميرنا وليد - بيروت - لازالت اصداء كليب "ناسيني ليه" للفنان تامر حسني تنتشر وتكبر بالعالم العربي وهو من ابرز الاعمال العربية في هذه الفترة والتي يتم الحديث عنها بشكل كبير خصوصا مع مشاركة الفنانة الخليجية أسيل عمران والتي كانت الشخص المناسبة بالمكان المناسب.

فقد شكلت هذه الثنائية في الكليب والتناسق بينهما اقوى نقاط العمل واسيل صاحبة مقدرات رائعة ووجه تعشقه الكاميرا وكانت فكرة ذكية جدا اختيارها المشاركة فيه وهذه الملايين التي يحققها الكليب نتوقع أن تكون تمهيدا لعمل سينمائي يجمع تامر وأسيل فلما لا ؟ المواصفات متطابقة والكليب خير دليل على انهما يحققان نجاحا كبيرا في حال تم التعاون.