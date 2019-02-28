مروان خوري وأنغام وأسماء المنور .. الرصانة والمهنية في "الزمن الجميل"

ميرنا وليد - بيروت - لطالما طالب الجمهور العربي القيّمين على برامج الهواة بأن تتألف اللجنة من اختصاصيين بالصوت والمواهب، وبدورها الصحافة العربية، وأيضاً عدد من الفنانين أبدوا آراءهم باللجان مطالبين أن يكون التحكيم من قبل ناس أصحاب خبرة موسيقية. وعلى ما يبدو أن الصوت قد وصل وها هو برنامج "الزمن الجميل" الذي يعرض على قناة أبو ظبي يضم ثلاثة من أهم نجوم العالم العربي ومن أكثرهم خبرة وموهبة .

الفنان الشامل مروان خوري الذي أعلن من قبل أن موضوع مشاركته بلجنة التحكيم في أي برنامج هي ليست من الأساسيات لديه ولكن اليوم يعيش التجربة بعد مطالبة الصحافة والجمهور بذلك ، فهو من أكثر الأشخاص استحقاقاً لمكانته باللجنة وهو صاحب الموهبة الكبيرة التي أعطت للفن العربي أجمل الأعمال وهو الحصان الرابح للنجوم لنجاح أغنياتهم، خصوصاً أنه درس الموسيقى وملحن ومؤلف وموزع موسيقي وثقافته الموسيقية تخوّله التحكيم.

وهي المرة الأولى التي تشارك بها أنغام أيضاً باللجنة وهي صاحبة حضور محبب وإحساس كبير، لتأتي معها زميلتها الرائعة أسماء المنور التي تحظى بشعبية واسعة بالمغرب العربي والبلاد العربية وصاحبة الصوت القوي والخبرة والرقي .

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أهم عنصر في اللجنة هو الهدوء الذي يحظون به، يقيّمون ينصحون المواهب يختارون ويحتارون وكل ذلك يأتي بهدوء ورصانة ومهنية كبيرة من قبلهم.

ويبقى العنصر الأهم بأي برنامج هواة من هذا النوع وهم الهواة بحد ذاتهم فمهما بلغت قوة الانتاج يبقى وجود المواهب الجميلة هو أساس النجاح له والركن الأهم لدى الجمهور، ويبدو من الحلقات الاولى أن البرنامج فيه الكثير من المواهب المهمة.