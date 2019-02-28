ناصيف زيتون غنى أمام وديع الصافي ونال دعم جورج وسوف.. وماذا عن حبيبته؟

ميرنا وليد - بيروت - منذ فوزه بلقب ستار أكاديمي، ونجوميته ترتفع يوماً بعد يوم، حتى أصبح في عداد نجوم سورية والوطن العربي، وأحد أكثر الفنانين العرب إقامة للحفلات في دول عربية وأجنبية متعددة.إنه الفنان ناصيف زيتون ابن الواحد والثلاثين عاماً.

حياته

ولد ناصيف زيتون في محافظة دمشق لعائلة مكونة من والده إلياس وأمه سامية وشقيقه أنس وشقيقته نانسي، نشأ وتربى في جديدة عرطوز بريف دمشق، علماً أن أصله من منطقة حوران في جنوب سوريا.

درس الترجمة في جامعة دمشق بناء على رغبة عائلته، لكنه أحب دراسة الموسيقى، وقدم أوراقه للمعهد العالي للموسيقى ولكنه لم ينجح في اختبار القبول في المرة الأولى، وفي العام الثاني قدّم مرة أخرى ونجح فيه.

تخرّج ناصيف زيتون في المعهد العالي للموسيقى - قسم الغناء الشرقي، وشارك في عدة حفلات بدار الأوبرا في دمشق، إضافة إلى مشاركته في كورال مارسيل خليفة، حيث كان يهوى الغناء منذ الصغر.

ستار أكاديمي

شارك ناصيف زيتون في برنامج المواهب " ستار أكاديمي 7 " في نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغاني الجبلية لوديع الصافي، فعلى مدى إطلالاته في سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغاني الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الراحل الكبير وديع الصافي، وكذلك حصل على دعم جورج وسوف وإلياس كرم، وتميز بعدم دخوله منطقة الخطر طول فترة البرنامج، وحاز إعجاب المدرسين في الأكاديمية.

وفي الحلقة الختامية نال أعلى نسبة في مواسم ستار أكاديمي جميعها، وتفوق على منافسيه بفارق كبير حيث حاز على 65,21% من مجموع الأصوات متفوقاً على زملائه رحمة رياض من العراق ومحمد رمضان من الأردن، وكرمته رئيسة الأكاديمية رولا سعد برمز الأكاديمية الكريستالي، وقُدم له شيك بقيمة خمسين ألف دولار أميركي وسيارة موديل 2010 كما وقامت إدارة القناة بتوقيع عقد إدارة أعماله وهذا يحصل لأول مرة بتاريخ ستار أكاديمي.

جبل الغناء

مع الراحل الكبير وديع الصافي ، الذي وصف صوته بالمميز ذكريات لا ينساها ناصيف زيتون ، فهو غنى معه وتعرف إليه عن كثب وقال: "تعلمت منه أدب الكبار، وعندما غنيت معه شعرت بأنني أقف أمام جبل، وكان ذلك في 3 آذار/مارس عام 2010، وهو تاريخ لا أنساه أبداً. فلقد كنت أحلم بأن أراه يغني على المسرح، فكان وقع المفاجأة كبيراً عليّ بأن شاركته الغناء. ولا أذيع سراً إذا قلت وبصراحة بأن غنائي يومها لم يكن على المستوى المطلوب".

الهيبة

غنى ناصيف زيتون شارة مسلسل "الهيبة" بأغنية " مجبور "، وقال إن نجاح الأغنية قد زاد من انتشاره عربياً وخليجياً، وأضاف: "تفاجأت أن هذه الأغنية مطلوبة مني حتى في حفلات الزفاف".

وجاءت الحلقة السابعة من مسلسل "الهيبة - العودة"، لتكشف أخيراً ظهور ناصيف في المشهد الأخير مع "جبل شيخ الجبل"، شخصية البطل الممثل السوري تيم حسن.

وجاء هذا الظهور الخاص لناصيف كأول "كاميو" يحضّر وينفّذ في العالم العربي، وهو عبارة عن مشهد خاص للفنان بصفته الحقيقية وليس كممثل عن دور معين في المسلسل، يطل كعنصر قوي ومفاجئ ليحمس المشاهدين كدلالة على تميز المسلسل.

واقتصر حضور ناصيف زيتون في المشهد على تبادل النظرات بينه وبين جبل. المشهد صامت ولكن يحمل في داخله حواراً طويلاً وكأن ناصيف يطمئن جبل ويقول له "لا تهكلو للهمّ!" خصوصاً بعد الأحداث الصعبة والمؤلمة والقرارات المصيرية التي كان جبل "مجبور"، أن يتخذها من أجل الخير العام.

وفاة والده

في منتصف عام 2018 فقد ناصيف زيتون والده في العاصمة السورية دمشق، بعد معاناةٍ مع المرض. ووري الراحل الثرى في مدافن العائلة، في منطقة باب شرقي.

ومن المعروف تعلّق ناصيف زيتون بعائلته، ووالده تحديداً، فهو غالباً ما يعبّر عن حبّه واشتياقه له خلال إطلالاته الإعلامية، ولا سيما أن ناصيف يعيش في بيروت، بينما أهله يعيشون في دمشق.

وبعد أيام من وفاة والده وجه ناصيف رسالة مؤثرة نعى من خلالها والده الراحل: "أبي إن آذيتك بدموعي فسامحني، فليس للمشتاق حول ولا قوة، الله يرحم روحك ونفسك بالسما".

وفي أحد حواراته رفض ناصيف زيتون أن يُلقّب برجال البيت، معتبراً أن والده هو رجال البيت في حياته وبعد مماته، واعترف بأنه أصبح اليوم يخاف على أفراد عائلته، ويخاف أن يخسر أحدهم.

وقال إن والده كان يطلب منه دائماً الاهتمام بإخوته جيداً ويصر على الحفاظ على ترابط الأسرة.

مواقع التواصل الإجتماعي

في أحد لقاءاته أكد ناصيف زيتون أن مواقع التواصل الاجتماعي، لعبت دوراً كبيراً في انتشار أغانيه وأغاني غيره من زملائه، وعلق: "في زمن مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إلى الآخر عبر عمل فني غنائي، يتطلب الأمر تقديم شريط مصور يحتوي على قصة فيها هوية معينة كي تلفت المشاهد. فأنا متأكد من أني لو ابتدأت اليوم في مشواري الغنائي، لكانت الأمور أسهل عليّ. وأسعى اليوم لتقديم أعمال خارجة عن المألوف غير سائدة على الساحة كي أثبت مكانتي. فالاختلاف عن الغير أصبح مهمة صعبة لأن مواقع التواصل الاجتماعي سهّلت عملية نسخ الأفكار".

وأضاف: "عندما أنظر إلى الفنانين الذين سبقوني وألاحظ تعثر بعضهم، أدرك تماماً أن الأمر لا يرتكز على الشطارة؛ بل على وسائل التواصل هذه التي عرّت الجميع. فمن خلالها صار الفنان اليوم كما غيره من الناس، نعرف تماماً متى يكذب ومتى يبالغ في تحسين صورته أو العكس. كما أن عمر الأغنية أصبح يعد بنسبة مشاهديها المليونية، وأحياناً المليارية؛ فهذا باختصار وضع الأغنية اليوم".

الحب والارتباط

يحاول ناصيف زيتون دوماً إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، ويؤكد أنه لا حبيبة أو امرأة في حياته حالياً، وأنه يركز على فنه وأغنياته فقط.

وخلال العامين الماضيين، انتشرت أخبار تفيد أن حبيبة ناصيف هي الشابة اللبنانية الجميلة ناتاشا سمعان، إلا أن الموضوع أُقفل بعد فترة ولم يعد متداولاً خصوصاً أن ناصيف لا يحب أن يكشف بنفسه عن أخباره الشخصية. لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يمر أي تفصيل صغير مرور الكرام عليهم، فقد نشر ناصيف صورة له وهو يمارس رياضة التزلج في منطقة فاريا اللبنانية وبعد أيام قليلة نشرت ناتاشا صورة لها في المنطقة عينها وبدا انعكاس ناصيف في نظاراتها الشمسية لتصبح علاقتهما مجدداً سيرة على كل لسان.

Advertisements

ويتذكر الجميع قصة الحب التي كانت تجمع ناصيف بمواطنته زينة أفتيموس خلال حلقات "ستار أكاديمي" قبل أن ينفصلا بعد انتهاء البرنامج من دون توضيح الأسباب.

ألبوماته:

ألبوم "يا صمت" عام 2014، وتألف من 12 أغنية هي "لرميك ببلاش، صوت ربابة، مش عم تظبط معي، يا طير الغروب، هي اللي غمزتني، ماني زعلان، يا عاشقة الورد، الأرض اللي بتمشي عليها، يا صمت، ونويت، بعدو رقمك، صبرك عليا".

ألبوم " طول اليوم " عام 2016، وتألف من 10 أغنيات هي "أنا جاية، خلص استحي، بربك، تجاوزت حدودك، طول اليوم، على أي أساس، مبروك عليكي، شو حلو، كلو كذب، عندي عناقة".

الأغنيات المنفردة:

قدا وقدود (2015)

سوريتي هويتي (2016)

ما ودعتك (2016)

منو شرط (2018)

بدي ياها (2018)

الأغنيات المصورة:

- لرميك ببلاش (2013).

-صوت ربابة – مش عم تظبط معي (2014).

- نامي عصدري (2015).

- قدا وقدود (2016).

- بربك (2017).

- منو شرط (2018)

الجوائز:

-لقب ستار أكاديمي 7 عام 2010.

-جائزة أفضل فنان عربي صاعد عام 2013.

- جائزة "نجم الغناء العربي الجديد"عام 2013

- جائزة الموريكس دور عام 2013

- جائزتان في حفل توزيع (جوائز الموسيقى العربية) عن أفضل ألبوم للعام 2016 ولقب ظاهرة العام 2017.

- جائزة الموريكس دور عن أفضل مطرب شاب عام 2017.

- جائزة الموريكس دور عن أفضل شارة لأغنية "مجبور" الخاصة بمسلسل "الهيبة" عام 2018.

معلومات قد لا تعرفونها عن ناصيف زيتون

يمارس ناصيف هواية القراءة بشكل دائم، ويقول: "لا أقرأ الكتب من أجل التباهي أو ترك انطباع عند الآخر بأنني رجل مثقف. كل ما في الأمر بأن القراءة تأخذني إلى عالم خيالي رائع يحفزني على تجديد أفكاري".

ومن هواياته أيضاً قراءة الشعر ويحفظ منه ما يحبه، ويستمتع بالاستماع الى شعر ياسر التويجري، وقال: "كان حلمي كون شاعر وألقي قصايد".

يصف ناصيف زيتون نفسه بـ"سوبر مودي" (المزاجي)، وبأنه يحب نفسه ويملك دائماً مساحة تواصل مع ذاته.

يعترف بأن كلمة حلوة ولمسة حنان من شأنهما أن تزوداه بمزاج جيد وهادئ، بعيداً عن القلق والتوتر.

خلال أواخر العام 2018، حقق إنجازاً فريداً، ففي ألبومين فقط، تخطّى مجموع الاستماع المليار وذلك عبر صفحته على احد التطبيقات الموسيقية (291.6 مليون) وعلى قناته على يوتيوب (709.4 مليون).

خلال شهر أيلول/سبتمبر عام 2018، طرح موقع "الفن" سؤالاً على الجمهور، أي من هؤلاء النجوم هو الأهم في نظركم؟ فحاز ناصيف زيتون المركز الأول بنسبة 58%، وفارس كرم المركز الثاني بنسبة 23% ورامي عياش في المركز الثالث 19%.