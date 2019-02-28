كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر تنضم لـ مصطفى شعبان في "أبو جبل" وهذه تفاصيل شخصيتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انضمت الفنانة نجلاء بدر، لأبطال مسلسل أبو جبل"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، حيث تجسد نجلاء بدر شخصية زوجة النجم محمد دياب ، ضمن أحداث المسلسل.
"أبو جبل"، بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وصورت نجلاء عدة مشاهد من شخصيتها الفترة الماضية، وتصور حاليا فى منطقة مصر الجديدة ، ويشهد عام 2019 تعاون نجلاء بدر للمرة الأولى مع مصفى شعبان فى الدراما بمسلسل "أبو جبل" انتاج سينرجى .
مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.
ويُذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذى عرضه مؤخراً على شاشة ONE، حيث شاركت فى بطولته الى جانب يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، نهى عابدين، انجى أبو زيد، سلمى أبو ضيف، هدى المفتى، سامى مغاوى، عمر زهران، لطيفة فهمى، حازم ايهاب وتأليف عبد الله حسن، أمين جمال، خالد أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.