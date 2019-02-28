كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر تنضم لـ مصطفى شعبان في "أبو جبل" وهذه تفاصيل شخصيتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الفنانة نجلاء بدر، لأبطال مسلسل أبو جبل"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، حيث تجسد نجلاء بدر شخصية زوجة النجم محمد دياب ، ضمن أحداث المسلسل.

"أبو جبل"، بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وصورت نجلاء عدة مشاهد من شخصيتها الفترة الماضية، وتصور حاليا فى منطقة مصر الجديدة ، ويشهد عام 2019 تعاون نجلاء بدر للمرة الأولى مع مصفى شعبان فى الدراما بمسلسل "أبو جبل" انتاج سينرجى .