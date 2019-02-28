رانيا يوسف تعلن الحداد على ضحايا قطار محطة مصر 3 ايام!

رانيا يوسف Advertisements

اعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف تأجيل عرض حلقة اليوم الخميس من برنامجها More about Rania وذلك حدادا على ضحايا قطار محطة مصر.

وقالت رانيا في تدوينة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “حدادا على ضحايا حادث محطة مصر اليوم، تم تأجيل حلقة برنامج More about Rania غدا الخميس لمدة ثلاثة ايام… رحم الله الضحايا، والهم اهلهم الصبر السلوان”.

يذكر أ، عدد الوفيات نتيجة حادث قطار محطة مصر وصل إلى 20 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 28 آخرين.