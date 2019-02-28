سيرين عبد النور تكشف اسمها في "الهيبة_ الحصاد"

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة سيرين عبد النور الاسم الذي ستحمله بشخصيتها الجديدة بالجزء الجديد من مسلسل "الهيبة – الحصاد". وذلك عبر حسابها الخاص على "إسنتغرام"، حيث استعانت بخاصية الـStory لتنشر صورة لقالب حلوى كبير قُدِّمَ لها في عيد ميلادها، ويحمل رسمها مع بطل العمل تيم حسن، واسميهما كما هما في المسلسل "جبل ونور".
يشار إلى أن "عبد النور وحسن" سيعيشان قصة حب في الجزء الثالث من العمل، دون إغفال أجواء التشويق والإثارة التي اتسم فيها المسلسل بجزئيه الأول والثاني.
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