نقابة المهن الموسيقية تنعى شهداء القطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نعت نقابة المهن التمثيلية، في بيان رسمي، ضحايا قطار رمسيس.
وكان التليفزيون المصري أعلن أن نحو 20 قتيلاً سقطوا وأصيب 40 آخرون، بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقًا)، صباح الأربعاء، نجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.
وجاء في بيان النقابة: "تنعى نقابة المهن الموسيقبة نقيبًا وأعضاءً مجلس الإدارة والجمعية العمومية شهداء حادث القطار الأليم، وأنها في طليعة الشعب المصري حزنًا وألمًا لفقدان بعض أبنائها الأبرار الذي أدمي قلوبنا جميعًا. ونتواسى معًا ونعزي أنفسنا في موتانا ونحتسبهم عند الله من الأبرار".
وأضاف البيان: "ونسأله الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وندعوا للمصابين بسرعة الشفاء والبركات".
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