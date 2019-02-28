شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يستأنف "طلقة حظ" الجمعة.. وتكثيف التصوير لـ 15 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المخرج أحمد خالد أمين إلى بلاتوه تصوير مسلسل " طلقة حظ" يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مارس، وذلك بعد توقف التصوير بسب وفاة والدة الفنان مصطفى خاطر، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.

وقرر مخرج العمل تكثيف ساعات التصوير لتصل لـ 15 ساعة يوميا، وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي حول شاب متزوج تحدث بينه وبين زوجته العديد من المواقف، ولديه 4 شقيقات، ويكثف مخرج العمل التصوير خلال الفترة المقبل، من أجل الإنتهاء من الحلقات الأولى للمسلسل .

يشار إلى أن "طلقة حظ" من بطولة مصطفى خاطر، وآيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، حسنى شتا، تأليف إيهاب بلبل، إخراج أحمند خالد أمين، إنتاج شركة سينرجى.