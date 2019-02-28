مي فاروق تُحيي حفلات "أم كلثوم"

اسماء السيد -

""الخليج 365"" من القاهرة: اختارت دار الأوبرا المصرية الفنانة مي فاروق لإحياء الحفل الشهري لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم الذي سيُقام في بداية كل شهر على خشبة المسرح الكبير. ذلك بعدما أحيت قبل أيام الحفل الذي أُقيمَ في ذكرى رحيلها، والذي رفع لافتة كامل العدد قبل أيامٍ من موعده.

وسيُعلن عن الحفل قبل موعده بوقتٍ كاف ضمن برنامج الحفلات الشهرية لدار الأوبرا المصرية. فيما ستقدم "فاروق" أغنيات كوكب الشرق تباعاً في كل حفل لتختار أغنيات متنوعة وتقدمها مع الفرقة الموسيقية التابعة للدار.