شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 30 ثانية تشويقية جديدة للجزء الرابع من Avengers والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Marvel تيزر تشويقيًا مدته حوالى 30 ثانية، لتشويق منتظرى الجزء الرابع والأخير من فيلم Avengers، على الحساب الرسمى للشركة على موقع التغريديات القصيرة "تويتر".
الفيلم يأتى باسم "End Game"، وظهر فى التيزر جميع الشخصيات الخارقة التى اعتاد الجمهور ظهورها فى كل أجزاء الفيلم.
ومن المقرر طرح الفيلم يوم 26 أبريل المقبل، ويشهد الجزء الرابع والأخير من السلسلة الكثير من الأحداث أهمها آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.
وكان قد استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.
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