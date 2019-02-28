شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تنتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "جرحك بإيديك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مروة ناجى من تسجيل أغنية جديدة على طريقة "السينجل" تحمل اسم "جرحك بإيديك"، من كلمات محمد رفاعي وألحان مصطفى جاد وتوزيع أسامة سامى، وهندسة صوت خالد رؤوف والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، حسبما صرحت لـ"الخليج 365".

وأحيت مروة ناجى مؤخرا حفلاً غنائيا كبيرا، فى ختام مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، الذى أُقيم على مسرح جزيرة العلم فى ليلة حملت اسم الفنانة الراحلة "وردة"، بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجيهان مرسى، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بدار الأوبرا.

يذكر أن مروة ناجى حاليا تشارك في مسرحية "سيرة الحب" من تأليف أيمن الحكيم، وبطولة المطرب محمد الحلو، سمية درويش، مجدى صبحى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خلى، أحمد الشريف، هانى عبدالهادى، أحمد الأمير، رشا سامى، أحمد الشريف، عماد تيسير، ناصرعبدالحفيظ، ديكور محمد الغرباوى توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبو اليزيد من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب، وإخراج عادل عبده.