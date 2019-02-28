راغب علامة وزوجته في لقطة رومانسية وجوهرة بإطلالة شتوية .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع " إنستجرام"، وظهرت وبرفقتها الفنانة نجلاء بدر وكتبت "مع الجميلة والموهوبة"، ونالت إعجاب متابعيها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع " إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع " إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي تستجم تحت أشعة الشمس، ونالت إعجاب متابعيها

جوهرة

نشرت الراقصة جوهرة صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع " إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، على طريقة سيلفي، ونالت إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع " إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ونالت إعجاب متابعيها.

دينا

نشرت الفنانة والراقصة دينا صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها بموقع " إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة، ونالت إعجاب متابعيها.

راغب علامة

نشرت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها مع زوجها في لقطة رومانسية، نالت إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع " إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة ونالت إعجاب متابعيها.