أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: “أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه”

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السعودية أسيل عمران خلال حلولها ضيفة على AB Talks مع أنس بو خش.

وأثارت أسيل ضجة كبيرة بسبب ما كشفته عن حقد إحداهن عليها. وقالت إنها تلقت ذات يوم تعليقاً من متابعة قالت فيه: “أكرهك لدرجة أتمنى إن وجهك يتشوه”.

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ووصفته بأنه “أبشع تعليق”، مشيرة إلى أنها دخلت إلى حساب الفتاة لتجد أنها أطلقت على نفسها لقب “سجينة الحزن”، معربة عن استغرابها التسمية والتعليق في الوقت نفسه.

ويشار إلى أن أسيل حققت مؤخراً نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها في فيديو كليب أغنية “ناسيني ليه” للفنان المصري تامر حسني.

وأبدعت في نقل مشاعرها الصادقة في المشاهد التي عرضت على طريقة “الفلاش باك” وتشرح قصة حب انتهت بالفشل بسبب الكبرياء.

ونشرت مقطعاً من العمل الذي تولى إخراجه اللبناني سعيد الماروق وعلقت: “قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسروا حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ما حاربوا عشان حبهم”.

