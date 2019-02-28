شاهدوا الصورة الأولى لأنغام وأحمد إبراهيم بعد زواجهما المفاجئ

​أحمد إبراهيم Advertisements

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى التي تجمع بين أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد زواجهما، وجاءت الآراء متباينة، فالبعض شارك في تهنئة أنغام بهذه الزيجة، والبعض الآخر انتقد زواجها من رجل متزوج ولديه طفلان.



هذه الصورة نشرها الموزع الموسيقي أمير محروس من خلال حسابه الخاص على “إنستغرام”، حيث ظهر في الصورة وهو مسنود على عكاز وعلق قائلًا: “أحلى وقت وتجمع فني راقي وإنساني حقيقي مع “صوت مصر” الفنانة العظيمة أنغام والموزع المبدع أحمد إبراهيم، وألف مبروك على الزواج، وشكرًا لكل صُناع الألبوم والأعمال الفنية والموسيقيين على أعمالهم من كلمات وألحان وتوزيع وعزف موسيقي ومهندسي الصوت وصديقي محمد صقر وإدارة الإنتاج”.

وأضاف: “بجد، رغم الظروف الصحية اللي مريت بها خلال الشغل في الألبوم وما زلت بمر بيها، إلا إني كنت بجد مبسوط ومستمتع وفرحان من كل قلبي لـ نجاحنا وكرم ربنا لينا كلنا داخل الألبوم، و يا رب نشوف أقوى وأحلى نجاح للألبوم ده يا أنغام يا “صوت مصر”.