- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الخميس 28 فبراير 2019 12:52 صباحاً -
كعادتها في السخرية من نفسها، نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة تجمعها مع أحد الكلاب من نوع هاسكي، الشبيه بالذئب والمستخدم في التنقل في القطب الشمالي.
وعلقت على الصورة بشكل كوميدي مداعبة جمهورها، فكتبت: “الكلب شكله أجمل مني…. أحلى كلب هاسكي اسمه “سيزر” … مورنينج عليك ياهاو هاو”.
وتلقت تعليقات على الصورة بادلتها السخرية، إذ كتب بعض الجمهور يداعبها بنفس الأسلوب.
وكانت سما اطلقت منذ أيام على قناتها الخاصة في موقع “يوتيوب” كليب “برج الحمام”، وحقق نصف مليون مشاهدة فقط طوال أسبوع كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة شهيرة تنشر صورتها مع كلب وتعلق: “أحلى مني”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.