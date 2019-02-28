تصاعد الأزمة بينهما – أصالة تلغي متابعة أنغام على “إنستغرام”.. والأخيرة ترد!

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كتب امير فتحي في الخميس 28 فبراير 2019 12:52 صباحاً -
أصالة تلغي متابعة أنغام على "إنستغرام"
يبدو أن زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لن تنتهي تبعاته. فقد أقامت زوجته ياسمين عيسى دعوى طلاق ضده لزواجه من أخرى من دون علمه، ما جعله يرسل لها خطاباً رسمياً على يد المأذون الذي عقد قرانه على زوجته الثانية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليطال أنغام نفسها، إذ تسبب الزواج بقطيعة بينها وبين صديقتها المطربة أصالة، وذلك لصلة القرابة التي تربطها بزوجة أحمد الأولى ياسمين، حيث إنها ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.
وبعد إعلان الزواج قامت أصالة بإلغاء متابعة أنغام على “إنستغرام”، ثم قامت أصالة بنشر تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “الفن إن لم ينق روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتق به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه”، ليزداد الموقف توتراً بين الاثنتين، وتقوم أنغام بإلغاء متابعة صديقتها على كل مواقع التواصل.
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