التحقيق مع فايز المالكي بتهمة الإرهاب.. إليكم ما قاله!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت قناة “روسيا اليوم” أن الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية استدعت الفنان فايز المالكي للتحقيق معه، بعد الاشتباه به في جمع مبالغ مالية لدعم الإرهاب، حين أعاد نشر تغريدة بحسن نية لأحد الأشخاص، تبين لاحقًا أن له صلة بالإرهاب.

وقال الفنان فايز المالكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “سنابشات” أنه وبحسن نية، وكعمل يمارسه في فعل الخير، أعاد نشر تغريدة لشخص طلب معونة مالية، لكن تبين لاحقًا أن له صلة بالإرهاب، وتم بسبب ذلك استدعاؤه للتحقيق معه.

وحذّر الفنان السعودي مشاهير التواصل الاجتماعي من نشر الحسابات البنكية لمن يخبرونهم أنهم يحتاجون للمساعدة وطلب من الجميع عدم التعامل بحسن نية مع مثل هذه الأمور.

وأوضح المالكي ما حدث معه، موجهًا رسالة لمتابعيه، حيث قال: “خرجت للتو من التحقيق، بسبب عملي الخيري، نشرت حاجة أحد المحتاجين، لكن للأسف لم يكن محتاجا، تبين أن له صلة بالإرهاب وأنا تعاطفت معه بحسن نية ونشرت حسابه البنكي”. وتابع قائلا: “لا تتعاطفوا مع أحد أبدا، نصيحة محب لكم”.

وأضاف المالكي: “أنا أتكلم عن نفسي.. تأخذنا العاطفة والحماس، لكن لن ينفعك أحد لو اتصلت بك المباحث أو الشرطة واستدعوك للتحقيق بتهمة الإرهاب.. نصيحة لا تتعاطفوا مع أحد ولا تنشروا حسابات أحد، ومهما كانت حالته.. أنا توبة.. توبة.. توبة والسلام عليكم”.