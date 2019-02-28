إطلاق الفيديو الترويجي لـ "سلاسل دهب"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني" الفيديو الإعلاني الترويجي الأول لمسلسل "سلاسل دهب"، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحّاس، وبطولة النجوم بسّام كوسا، كاريس بشار، ديمة بياعة، شكران مرتجى، جيني إسبر، عبد الهادي الصبّاغ، صباح الجزائري، سعد مينة، سحر فوزي، سامر اسماعيل، مها المصري، علي كريم، علي سكّر، زينة بارافي، ليث المفتي، طارق عبدو، أنس طيارة، رهف الرحبي، ريام كفارنة، يارا قاسم، سارة بركة، فاتن شاهين، طيف ابراهيم، رزان ابو رضوان بالإضافة إلى عدة وجوه معروفة وأخرى جديدة.

ويظهر في لقطات الفيديو الترويجي مشاهد تشويقية تحمل الكثير من لمحات الصراع الدائر بين "مهيوب" (بسّام كوسا) وضحاياه، بأشكال مختلفة من الحب والمكر والعنف والمكائد النسائية، لا سيما وأن المرأة تستحوذ على الجانب الأبرز من العمل الدرامي، خاصةً عبر ثنائية "دهب" و"زكية" (كاريس بشّار وديمة بيّاعة).

وتدور أحداث المسلسل الشامي في الحارات القديمة في تحدّ يمكن وصفه بـ"الرجالي النسائي" ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ"زير نساء"، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيجابهن النار بالنار.

إليكم رابط الفيديو الترويجي:

