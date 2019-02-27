أحمد السقا وهنيدي ونجوم الفن ينعون ضحايا حادث «محطة مصر» بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، على نعى ضحايا حادث محطة مصر، والذي راح ضحيته أكثر من 20 شخص وإصابة 43 آخرين، وذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن النجوم الذين نعوا الضحايا، شيرين عبدالوهاب، والتي قالت في تغريدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اشف كل مصاب في حادث محطة مصر ويصبر أهالي الضحايا ويسكنهم فسيح جناته”.

وقال الفنان مصطفى جاد: “حسبي الله و نعم الوكيل.. الله يرحمهم و يصبر قلوب أهاليهم.. يا رب قلبي موجوع جداً على الناس الغلابة اللي ملهاش ذنب دي الإهمال فساد و الفساد إرهاب .. حكمتك يارب”.

كما نعتهم الفنانة بدرية طلبة، بقولها: “البقاء لله في ضحايا حادث محطة مصر وربنا يشفي المصابين ويلطف بينا ويصبرنا جيمعا”.

وقال الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته بـ “تويتر”: “البقاء لله في كل أهلنا وربنا يرحمهم ويرحمنا جميعا محطة مصر”.

أما الفنانة كارمن سليمان، فقالت في نعيها: “لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحم شهداء حادث القطار النهاردة و ربنا يغفر لهم و يصبر أهاليهم يا رب محطة مصر”.

كما نعاهم الفنان أشرف عبدالباقي، بقوله: “البقاء لله ربنا يرحم ضحايا حادث محطة مصر ويصبر ذويهم”.

الفنان أحمد السقا، قال في نعيه: “البقاء لله في حادث محطة مصر اللهم ارحم أمواتنا واشفي مرضانا وصبر قلوبنا”.

وقال الفنان اللبناني رامي عياش: “خبر فعلاً محزن الله يرحم كل ضحايا القطار بمصر الحبيبة... العوض بسلامة الجميع محطة مصر”.

وقالت الفنانة هنا الزاهد: “البقاء لله و ربنا يصبر أهاليهم و يرحمهم و يرحمنا جميعا.. محطة مصر”.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير: “البقاء لله وحده.. خالص العزاء في ضحايا حادث محطة مصر - رمسيس الذين لقوا حتفهم أثر حادث أليم ألهم الله ذويهم الصبر والسلوان وحمى الله مصر وابنائها من كل سوء”.

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الفنان أحمد جمال، قال في نعيه: “إنا لله و إنا إليه راجعون خالص التعازي لأهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر ربنا يرحمهم ويغفرلهم”.

وعلق الفنان اللبناني يوسف الخال على الحادث بقوله: “يا رب أرحم.. محطة مصر”.

وقالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر صفحتها بـ “تويتر”: “قدرنا ننتقل من هالدّني كيف وأيمتى ما حدا بيعرف غير ربّنا.. إن شاء الله تكون نفسن بالسّما! يا ربّ رحمتّك تغطّيهن بالسَّكينة محطة مصر”.

الفنان مصطفى شعبان، قال في نعيه: “محطة مصر اللهم أرحم أهل بلدي و الهم ذويهم الصبر و السلوان”.

وقال الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. رحم الله شهداء محطة مصر و يصبر أهاليهم لحد امتى هيكون في شهداء التقصير و الإهمال .. ربنا يشفي جميع المصابين و يخفف آلامهم اللهم أمين”.

الفنانة رنا سماحة، قالت: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رحم الله جميع ضحايا حادث محطة مصر وربنا يشفي جميع المصابين ويصبر أهاليهم”.

وعلقت الفنانة فيفي عبده، على الحادث بقولها: “الله يرحمهم يارب مصاب في حادث محطة مصر ويصبر أهاليهم”.

الفنان محمد منير، قال في نعيه: “خالص العزاء لجميع أسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، وأتمني الشفاء العاجل للمصابين”.

أما الفنان تامر حسني، فنعى الضحايا بقوله: “بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، خالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر اللهم اشفي المصابين وصبر ذويهم أجمعين اللهم اكفنا شر الحوادث ، وفواجع الأقدار ومرّ القضاء ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه”.

الفنان السوري ناصيف زيتون، قال في نعيه: “يا رب شو عم يصير شو بدو يحكي الواحد... احر التعازي لكل أهل الضحايا محطه مصر قلوبنا معكم”.

الفنانة الإماراتية أحلام، قالت: “إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم أهلنا وحبايبنا في مصر ورحم الله موتاكم وشفى جرحاكم وحفظ الله مصر وأهلها، محطة مصر”.