- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجــــــــــــــرد: بعد أشهر عدّة على إعلان الصحافة التركية عن حمل الممثلة التركية فهرية إفجين بطفلها الأول من زوجها النجم التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت، أطلّ الثنائي الشهير بظهورهما الأوّل بعد حمل إفجين ومرور أشهر عدّة على حملها.
وبدت النجمة التركية في الصورة التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي في أشهر متقدّمة جدًا من حملها.
ومن المتوقّع أن تضع فهرية إفجين طفلها في الفترة القريبة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطلالة الأولى لفهرية بعد حملها – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.