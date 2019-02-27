الإطلالة الأولى لفهرية بعد حملها – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: بعد أشهر عدّة على إعلان الصحافة التركية عن حمل الممثلة التركية فهرية إفجين بطفلها الأول من زوجها النجم التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت، أطلّ الثنائي الشهير بظهورهما الأوّل بعد حمل إفجين ومرور أشهر عدّة على حملها.

وبدت النجمة التركية في الصورة التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي في أشهر متقدّمة جدًا من حملها.

ومن المتوقّع أن تضع فهرية إفجين طفلها في الفترة القريبة المقبلة.