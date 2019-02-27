محمد رمضان يتلقى حُكمين قضائييْن بيوم واحد.. فما هو مصيره؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بتأييد حكم حبس الفنان المصري محمد رمضان، 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في اتهامه بالسب والقذف ضد مدير عام قنوات "إم بي سي" مصر.

وأوصت المحكمة، بتنفيذ الحكم ضد رمضان إذا كرّر التهمة المنسوبة إليه أو أية أعمال تخالف القانون، خلال مدة الـ3 سنوات.

وفرضت المحكمة على الفنان الشاب، غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويضا مدنيا مؤقتا بالقيمة نفسها، وذلك في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018، والمتهم فيها بالسب والتشهير بـ"محمد عبدالمتعال" مدير عام قنوات MBC مصر.

من جهته، قال أشرف عبدالعزيز محامي رجل الأعمال محمد عبد المتعال، إن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية سبّ فيه عبد المتعال.

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وكان الفنان محمد رمضان، علّق على خبر حبسه في وقت سابق، قائلا إنه يمارس حياته على طبيعته ويتواجد يوميًا في مكتبه لدراسة فيلم جديد، وأن هذه القضية لم يكن يعرف عنها شيئًا إلا من خلال وسائل الإعلام، ولم يتم إخطاره بها خاصة وأن "عبد المتعال"، حرص على السرية في القضية وألا يتم إخطاره بها حتى تتم مفاجأته بهذا الحكم.

و أصدرت محكمة مصرية حكمًا في نهاية نوفمبر 2018، بسجن رمضان 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، كتعويض بقضية السب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة مصرية مساء اليوم الأربعاء حكمًا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ مالي قرابة 16 مليون جنيه (قرابة 900 ألف دولار)، لشركة الإنتاج "فيردي" بعد إخلاله بالاتفاق معها في عمل فني.

وقضت محكمة الجيزة الابتدائية بفسخ تعاقد رمضان مع شركة الإنتاج وإلزامه بدفع قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد والمنصوص عليه في البند الثامن من عقد الاتفاق المؤرخ في أغسطس عام 2014، وقدره 16 مليون جنيه مع إلزامه بالمصاريف القضائية.

وجاء الحكم القضائي، بعد أن تقدم محامي الشركة التي يمثلها محمد عبدالحميد بدعوى قضائية رقم 515 مدني كلي الجيزة لعام 2016 بإلزام رمضان بدفع قيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق، وذلك لإخلاله ببنود العقد وعدم تنفيذ التزامه مع الشركة.