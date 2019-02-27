نجوم الوطن العربي يعلقون على حادث محطة مصر

حرص عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على تقديم التعازي لأسر ضحايا الحادث الذي وقع في محطة مصر صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته أعرب المطرب الإماراتي حسين الجسمي عن حزنه وكتب عبر صفحته الشخصية: بموقع "توتير"، مقدما التعازي لأسر الضحايا، قائلًا: " خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر ويارب الشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بتغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير"، وكتبت:" الله يرحم أموات حادث قطار محطة رمسيس وينجّي كل المصابين، ويصبّر أهاليهم الناس دول مالهمش ذنب غير إنهم كانوا بيمارسوا حياتهم اليومية الطبيعية، لإمتى الإهمال "والاستهتار بحياة الناس!!

كما نعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ضحايا الحادث بتغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير"، وكتبت:" خالص التعازي للشعب المصري وعائلات ضحايا حادث قطار محطة رمسيس قلوبنا معكن، الله يصبركن .. تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين".

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وقد أعلن التليفزيون المصري، أن نحو 20 قتيلا سقطوا وأصيب 40 آخرون، بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، ناجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات، كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام

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