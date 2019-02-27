شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" و"لص بغداد" و"العارف" رهان سينرجى فيلمز فى سينما 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر شركة "سينرجى" فى التوسع بالإنتاج السينمائى هذا العام، وذلك بعدما نجحت الشركة من خلال فرعها "سينرجى فيلمز" فى تقديم 3 أفلام ناجحة العام الماضى وهى "ليلة هنا وسرور" بطولة النجم محمد إمام، و"الكويسين" بطولة أحمد فهمى، و"بنى آدم" للنجم يوسف الشريف، حيث تعد الثلاثة أفلام باكورة أعمال الشركة فى السينما بعد سنوات من اهتمامها بالدراما التليفزيونية إلى أن أصبحت الأكبر فى مصر.

وتعمل شركة "سينرجى فيلمز" على إنتاج 3 أفلام جديدة فى 2019 وكلها من الأعمال الضخمة إنتاجياً وذلك لطرحها خلال المواسم السينمائية المختلفة هذا العام، ويأتى على رأسها فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز ويشاركه النجمتين نيللى كريم وهند صبرى وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وسيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد الذى قارب على الانتهاء من تصوير العمل.

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ويعد "الفيل الأزرق 2" من الأفلام المرتقبة بقوة من قبل الجمهور هذا العام، وذلك بعد عرض الجزء الأول 2014 وحقق نجاحاً كبيراً على المستويين النقدى والجماهيرى، حيث حصد فى شباك التذاكر إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه، فيما يقدم الجزء الثانى بقصة وأحداث مختلفة تماماً عن الجزء الأول مع تغييرات فى الشخصيات كذلك والاعتماد على الإثارة والرعب بشكل أكبر.

ثانى الأفلام التى تقف شركة "سينرجى فيلمز" على إنتاجها هذا العام هو "لص بغداد" للنجم محمد إمام، والذى تم تصوير جزء كبير من أحداثه فى الأشهر الماضية، قبل انشغال إمام بتصوير مسلسله "هوجان" للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة الفيلم ياسمين رئيس وفتحى عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن وصلاح عبد الله وهو من تأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.



لص بغداد

الفيلم الثالث الذى تنافس به شركة "سينرجى فيلمز" هذا العام هو "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، والذى انطلق تصويره مطلع هذا العام وتوقف الفترة الماضية بسبب انشغال البطلين بأعمال أخرى فى الوقت الحالى، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك فى بطولته محمود حميدة وكارمن بصيبص.