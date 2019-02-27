شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، فى بيان لها، ضحايا حادث محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء، داعين الله أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وجاء فى البيان: "تنعى نقابة المهن التمثيلية بكل الحزن ضحايا حادث محطة مصر وتتقدم بخالص التعازى لجميع أهالى وأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينعم على المصابين بالشفاء العاجل".

Advertisements

وأضاف البيان: "إن فنانى مصر يضعون أنفسهم وفنهم لخدمة وطنهم العزيز مصر ومستعدون لأداء واجبهم بالمشاركة لرفع الضرر وتخفيف آلام أسر الضحايا والمصابين.. سلمت مصر وشعبها من كل مكروه وسوء".