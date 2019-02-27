شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الممثل الكندى ذو الأصول المصرية مينا مسعود فى طفولته بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فوز رامى مالك بجائزة أفضل ممثل من مهرجان الأوسكار عن دوره فى فيلم "Bohemian Rhapsody"، تردد اسم مينا مسعود الممثل الكندى ذو الأصول المصرية، والذى يشارك النجم العالمى ويل سميث بطولة فيلم "علاء الدين"، إذ يؤدى مينا دور علاء الدين، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائى فى 24 مايو المقبل لعام 2019 بأمريكا وأوروبا.

وفى تلك الصورة يظهر مينا مسعود أيام طفولته بمصر ويحمله والده وذلك قبل هجرة أسرته إلى دولة كندا، إذ ولد مسعود فى القاهرة عام 1992 لأب وأم مصريين، قبل أن يسافرا لولاية أونتاريو بكندا، ويحمل مينا الجنسيتين المصرية والكندية معًا.

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تدور أحداث الفيلم عن علاء الدين طفل شوارع يعيش فى مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد "آبو"، ليصادف فى المدينة الأميرة ياسمين ويحبها، ويذهب إلى السجن ويتورط فى مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان "جعفر" بمساعدة مصباح غامض.