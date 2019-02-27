فنانون عن بطل حادث محطة مصر: "احكوا عنه.. أهى دي الناس اللى بتحببنا فى مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

لفت وليد مرضي، العامل بالشركة الوطنية لخدمات قطارات النوم، الأنظار إليه اليوم بعد ظهوره بموقف بطولي ومحاولته إنقاذ ما يمكن إنقاذه بأدواته البسيطة، ليصبح وليد مرضي أيقونة حادث قطار رمسيس.

فنانو مصر تفاعلوا مع قصة وليد مرضي ونشروا عنه عبر حسباتهم الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قاله نجوم الفن

ياسمين الخطيب

‏نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة وليد مرضي، وعلقت عليها: "وليد مرضي عامل بالشركة الوطنية لخدمات قطارات النوم.. ده الشخص اللي ظهر في الفيديو بيحاول يطفي

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الناس بجراكن ميه، بدل ما يجري خوفا من الإصابة أو الموت".

محمد رحيم

نشر الملحن محمد رحيم عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوليد، وعلق عليها: "البطل، اللي جري بحرقة ومفكرش في نفسه وبدأ يطفي الناس بأقل إمكانيات متاحة، منفذش بجلده وقال يالا نفسي، لازم البطل ده يتكرم بأعلى نوط للشجاعة في البلد دي".

منى ممدوح

‏‫نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة وليد، وعلقت عليها: "البطل دا اسمه وليد مُرضي عامل بالشركة الوطنية لخدمات ركاب قطارات النوم احفظوا اسمه و شكله كويس، و لو في يوم هتحكوا لاولادكم عن الإهمال والفشل الي في الحادثة، احكولهم عّن بطولة الراجل دا وشهامته، وازاي مخافش من الموت ولا النار عشان ينقذ غيره والناس بتولع قدامه".

صبري فواز

نشر الفنان صبري فواز عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" صورة لوليد، وعلق عليها: "وليد مرضـى.. رضى الله عنه و أرضاه، أهى الناس دى اللى بتحببنا فى مصر"

كانت هيئة السكك الحديدية قد أكدت إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.