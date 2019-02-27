بحضور أسرتها.. نجوم الفن يشاركون احتفالية ذكرى ميلاد الفنانة شادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: بحضور عائلة الفنانة الكبيرة الراحلة شادية أقيم منذ قليل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، احتفالية كبرى تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية. ويُقام الحفل بحضور عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة شهيرة والفنانة رجاء حسين وزوجها سيف عبد الرحمن، والدكتور المخرج خالد جلال والمستشار محمد أبو زيد وحرمه المحامية اللبنانية ريتا بدر الدين، وتضمن برنامج الحفل عرض "فيلم تسجيلي" بعنوان"لؤلؤة الشرق". ويستعرض فيلم "لؤلؤة الشرق" المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يتضمن مجموعة من أروع أغاني الراحلة شادية منها: شبكت قلبى، لقيته لقيته، ان كنت ليا، شبك حبيبى، وحياة عينيك، بسبوسة، مين قالك تسكن فى حارتنا، مخاصمنى بقاله مدة، ياسلام على حبى وحبك، ياحبيبتى يامصر.

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