فيديو|محامية زوجة الموزع أحمد إبراهيم توضح حقيقة تهجمها على منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نفت سارة درويش، محامية ياسمين عيسى، زوجة الموزع أحمد إبراهيم، تهمة تعدي موكلتها على مسكن الزوجية، والاستوديو الخاص بهما.

وقالت درويش، خلال مداخلة تليفونية في برنامج "MBC TRENDING"، الذي يعرض علي شاشة "mbc"، إن المحضر الموجه لياسمين عيسى، افتراء ليس له أساس من الصحة.

وأضافت درويش أن ياسمين لم تتهجم على منزله، ولم تأخذ معدات من الاستوديو، الذي هو ملك لهما. وتابعت: "على أحمد إبراهيم أن يراعي أن ياسمين أم أولاده".

من جانبه، قال موسى عيسى، شقيق ياسمين: "ربنا يهنيك وأختي إن شاء الله هتكون بخير".

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم والفنانة أنغام أعلنا زواجهما منذ أيام، بعد انتشار أخبارًا منسوبة لمصادر عن الأمر.

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