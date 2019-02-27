"بقلب مطمئن بقضاء الله وقدره وبشر الصابرين".. تعليقات النجوم على حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تقديم التعازي لأسر ضحايا الحادث، الذي وقع في محطة مصر صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قاله نجوم الفن

روجينا

قالت روجينا: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتابعت روجينا: "ننعى ببالغ الحزن والأسي ضحايا حادث محطة مصر، ندعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ونسأل الله عز وجل الشفاء للمصابين، لا حول ولا قوة إلا بالله".

إنجي علي

نشرت الإعلامية إنجي علي صورة لحادث محطة مصر، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إنجي: "تعازينا لأهالي الشهداء عن الحادث المؤلم في محطة مصر، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم، أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

رنا سماحة

كتبت رنا سماحة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله جميع ضحايا حادث محطة مصر، ربنا يشفي جميع المصابين ويصبر أهاليهم".

تامر حسني

كتب تامر في تغريدة له: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف تامر: "خالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر، اللهم اشفِ المصابين وصبر ذويهم أجمعين، اللهم اكفنا شر الحوادث، وفواجع الأقدار ومر القضاء ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه".

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محمد ممدوح

علق محمد ممدوح قائلا: "بقلب مطمئن بقضاء الله وقدره، أنعى بخالص الحزن والأسي ضحايا حادث قطار محطة مصر، ونتمني من الله الشفاء العاجل لجميع المصابين".

هنا شيحة

علقت هنا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحم ضحايا حادث محطة مصر، ويصبر أهلهم، ويشفي المصابين ويطمن أهلهم يا رب".

رامي إمام

علق رامي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، حادث أليم جدا، اللهم ارحم شهداءنا واغفر لهم وأدخلهم فسيح جناتك، وصبر أهلهم".

تامر مرسي

كتب المنتج تامر مرسي: "خالص العزاء لمصر وشعبها، الله يرحم كل الشهداء، ويتقبلهم ويشفي كل المصابين يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة لحادث قطار محطة مصر، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ميار: "البقاء لله ، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية".

جنات

كتبت جنات: "اللهم ارحم ضحايا حادث القطار، وصبر أهلهم".

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ناعيه شهداء الحادث الأليم، حادث محطة مصر، وعلقت دنيا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

مصطفى شعبان

علق الفنان مصطفي شعبان قائلا: "اللهم ارحم أهل بلدي، وألهم ذويهم الصبر والسلوان".