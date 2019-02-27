محمود العسيلي يحذف صورته ويعتذر لجمهوره بسبب حادث القطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: تعرض الفنان محمود العسيلي للهجوم عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بعد نشره صورة جديدة له، وطالبه متابعه بأن يحترم شعور المصريين. واعتذر العسيلي بعدها بنشر صورة العلم المصري وعلق عليها قائلًا: أنا Advertisements آسف مكنتش أعرف اللي حصل في محطة مصر عشان أنا برا، تمت إزالة الصورة الشخصية وبأعتذر لعدم علمي.. رحم الله الشهداء وربنا يصبر الجميع". يُذكر أن حادثًا أليمًا وقع اليوم في محطة مصر بعد تصادم قطار بالرصيف أدى إلى وفاة 20 شخص وإصابة أكثر من 43.

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