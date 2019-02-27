محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي: تتنافس 10 أفلام على إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، هي: "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "الضيف"، "عيش حياتك"، "عمر خريستو"، "جريمة الإيموبيليا"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا".

وحققت الأفلام، في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، قرابة 518 ألف جنيه، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الخليج 365". وجاءت حصيلة الإيرادات بشباك تذاكر الثلاثاء على النحو التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الثلاثاء.. "نادي الرجال السري" في المركز الأول وفيلم يحقق 1700 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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